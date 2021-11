RICORSO Cosmos, Donnini: "Andremo avanti per ottenere quei 3 punti contro la Virtus"

Venerdì 24 settembre, anticipo serale della seconda giornata di campionato sammarinese. La Virtus batte il Cosmos 2-0 con reti di Alessandro Golinucci e Joel Apezteguia ma con lo squalificato Nicola Gori in campo. I gialloverdi fanno ricorso, il Giudice Sportivo lo accoglie e il Cosmos vince 3-0 a tavolino. La Commissione Disciplinare, però, annulla questa decisione per un difetto procedurale e la CAF - Commissione di Appello Federale – dichiara inammissibile il ricorso. Cosmos che rimane a quota 1 in classifica ma decisa ad arrivare in fondo a questa storia, come spiegato dal Direttore Sportivo della società di Serravalle, Francesco Donnini.

