Cosmos e Domagnano ripartono con un pari

Cosmos - Domagnano

Il campionato torna dopo 4 mesi di stop e per rivedere un gol bastano appena 3': Deluigi respinge corto il cross di Matteo Camillini, Mema è lì appostato e deve solo girare per il vantaggio Cosmos. Sarà comunque 1-1 con un Domagnano troppo sciupone per capitalizzare una ripresa d'assalto. I giallorossi staccano il Tre Fiori e sono sesti da soli, i gialloverdi invece agganciano il Fiorentino al 12° posto.

Subito dopo il gol, sul fronte opposto c'è un'occasione simile: Ambrogetti imbuca e Lusini la regala a Bacchiocchi, mancino centrale e guanti di Gregori. Nel primo tempo comunque è il Cosmos a farsi preferire: Matteucci si autolancia a destra e serve Mema, appoggio per l'accorrente Zonzini e parata bassa di Leardini. Poi Burioni per il solito Mema, stavolta Deluigi è chirurgico in chiusura. Il Domagnano fa poco, ma in quel poco capitalizza al massimo: Ceccaroli incrocia da fuori e centra il palo, il rimbalzo arriva perfetto sui piedi di Semprini ed ecco il pari.









Di reti non ce ne saranno più, in compenso la ripresa sarà ricca di highlights. Il grosso dei quali targati Domagnano e Alessandro Rossi, che comincia sfondando al centro per un bis di conclusioni murate da Gregori. Il centravanti si proporrà parecchio, ma il suo sarà uno show senza gloria. Parma – fresco e di entrata e subito sul pezzo – lo serve due volte dalla fascia, il primo è un colpo di testa su Gregori e il secondo è un tiro fuori misura. Sempre Alessandro Rossi si libera in area per un diagonale mancino deviato in angolo, e proprio su un angolo dell'altro Rossi, Giovanni, inzucca a lato di niente. Sempre Domagnano con la combinazione tra Cangini e Parma, fermato sull'uscita di Gregori; poi Alessandro Rossi dentro per Angelini, che si gira su Lusini ma quando il più è fatto manda fuori.



E qui il Cosmos riesce a svegliarsi e a uscire dall'assedio, tanto che nei 10' finali il meglio è nuovamente gialloverde. Matteucci guadagna il fondo e crossa, Zonzini fa sponda e Mema manca la doppietta da due passi, con la difesa a spazzare. Matteucci va via anche sul lato opposto, altra palla in mezzo e altra occasione sciupata da Mema. Matteucci – tra i più attivi – si regala un ultimo assalto su imbeccata di Cornia, Deluigi e Leardini lo chiudono. Il resto dopo il triplice fischio, quando Venerucci protesta e si becca un rosso che lo terrà fuori la prossima.