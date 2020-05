Cosmos e Zonzini, un Q2 valso il riscatto e la Nazionale Dopo una prima fase di sole sconfitte, nella seconda i gialloverdi erano virtualmente a due punti per lo spareggio-playoff. E per il centrocampista era arrivata la prima convocazione di Varrella.

Da un cappotto tremendo alla speranza, improbabile ma ancora possibile, di un posto nella post season. Il covid-stop ha interrotto il riscatto del Cosmos, che nella seconda parte di stagione stava raddrizzando una prima fase da 4 gol fatti, -12 di differenza reti e zero punti in classifica nel Gruppo B. Un ruolino di tutte sconfitte in comune con la Juvenes – suo alter ego del Gruppo A – ma decisamente senza gaudio alcuno. Poi il Q2 e un girone di andata nel quale solo Faetano e Pennarossa – ossia le prime due – sono riuscite a prevalere sui gialloverdi. Per il resto due pari e altrettante vittorie, compreso l'1-0 sul Domagnano terzo e al momento ammesso allo spareggio per i playoff. Spareggio che per il Cosmos, visto il turno di riposo osservato nella prima di ritorno, sta virtualmente a +2. "L'inizio è stato molto complicato - spiega il centrocampista Kevin Zonzini - è stata davvero dura, i risultati non arrivavano. Nella seconda parte, potendo ricominciare da zero, abbiamo cominciato ad avere più fiducia in noi stessi e i risultati sono arrivati. Speriamo di poter vedere come andrà a finire questa stagione".

Il buon andamento nel Q2 ha fatto da trampolino anche per Kevin Zonzini. Già U21 e inserito per la prima volta anche nel gruppo di Varrella in vista degli allenamenti previsti per marzo, anticamera delle amichevoli con Albania e Lettonia. Tutto ovviamente cancellato, o magari semplicemente rimandato. "Sono riuscito a farmi convocare in Nazionale maggiore, che come calciatore è sempre stato uno dei miei primi obiettivi personali - dice Zonzini - adesso uno dei prossimi obiettivi sarà quello di giocare la mia prima partita".





Nel servizio le parole di Kevin Zonzini, centrocampista Cosmos.

I più letti della settimana: