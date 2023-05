Cosmos, finale a un passo: 2-0 alla Libertas

Cosmos - Libertas

La finale play-off per il Cosmos è sempre più vicina. Il 2-0 sulla Libertas nella semifinale d’andata vale tanto, quasi tutto. Al ritorno servirà una vittoria con 3 reti di scarto agli uomini di Sperindio per ribaltarla. Partita molto equilibrata nella prima fase, la prima potenziale occasione ce l’ha Guidi che, dopo l’uscita di Zavoli, non calcia e allora l’azione sfuma chiudendosi con un tentativo di Zulli, ribattuto dalla difesa granata. La Libertas risponde con una duplice, clamorosa chance attorno alla mezz’ora: si apre un buco della difesa del Cosmos, Olcese si infila e si invola, la piazza con il mancino ma Aldo Simoncini è monumentale e gli dice di no con il piede. Dal corner successivo lo stesso Olcese la ributta dentro e capitan Pesaresi si divora di testa il gol del possibile vantaggio. Primo tempo che si chiude a reti inviolate: meglio Borgo Maggiore di Serravalle.

Una grande squadra però la si vede soprattutto nei momenti di grande difficoltà, e il Cosmos lo è. Passano solo 3 minuti della ripresa, Pastorelli scarica per Zulli che fulmina Zavoli con un colpo da biliardo. 1-0 per i gialloverdi che stappano un match complicatissimo e l’esultanza - con tutta la panchina - conferma l’importanza di questo gol. Zavoli poi è attento e blocca il quasi colpo da taekwondo di Nisi. Ma il Cosmos del secondo tempo è tutta un’altra squadra: attenta, concreta e cinica. Nisi lancia il neo-entrato Capicchioni che scatta sul filo del fuorigioco e appoggia per D’Addario che deposita in rete e chiude virtualmente la contesa. A mantenere il 2-0 appena acquisito ci pensa poi Simoncini che blocca in due tempi l’incornata centrale di Olcese. Dall’altra parte Zulli con la specialità della casa: dribbling secco e destro a giro, che esce non di molto. Nel finale il Cosmos non concede più nulla e, in pieno recupero, Guerra va vicino al tris con un diagonale fuori di un soffio. Ma poco cambia: Berardi e i suoi ragazzi hanno un piede in finale.