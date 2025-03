CAMPIONATO SAMMARINESE Cosmos-Folgore: le parole di Selva e Lasagni

C'è un po' di rammarico nelle parole del tecnico della Folgore Oscar Lasagni mentre applaude i suoi ragazzi per la reazione Andy Selva, allenatore del Cosmos.

Oscar Lasagni, allenatore Folgore: "Prima di giocarla comunque era una partita difficile, lo sapevamo, poi l'abbiamo interpretata veramente bene, i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo giocato un gran bel primo tempo con delle bellissime azioni, abbiamo avuto l'occasione per raddoppiare, non l'abbiamo fatta. Poi all'ultimo minuto credo c'è stata quella mancata marcatura su un calcio d'angolo dove dovevamo esserci, però i ragazzi sono stati bravi. Oggi era il primo caldo, comunque non era facile. Sono partite che servono poi per i play-off, perché tanto alla fine ti giochi tutto lì. Alcuni cambi sono stati forzati per degli infortuni. In questo momento qui non ti puoi permettere di perdere nessun giocatore perché poi non hai più il tempo di recuperare. Quindi se devo rischiare di vincere una partita e perdere un giocatore un mese a questo punto del campionato, anche no. In più comunque ho una rosa altamente valida nei 25, che non è quello stato il problema del gol".

Andy Selva, allenatore Cosmos: "I ragazzi sanno benissimo cosa devono fare, gliel'ho chiesto e abbiamo parlato a lungo, fine primo tempo e sicuramente anche a fine partita. Io mi aspetto sempre che tutti possano dare il 100%, quando saranno al 100% giocheranno perché abbiamo qualità. È chiaro, dobbiamo cercare un po' più di serenità e fare le cose fatte bene. Lo giudico un pareggio giusto, nonostante noi eravamo in 10, io credo che abbiamo fatto un tempo ciascuno. Però io un applauso alla mia squadra lo farei perché giocare con uno in meno contro una buona squadra come la Folgore, non era così scontato. Hanno fatto una grande reazione, abbiamo raggiunto il gol del pareggio, abbiamo anche mancato qualche occasione".

