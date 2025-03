CAMPIONATO SAMMARINESE Cosmos-Folgore, Mularoni: "Ci faremo trovare pronti per i play-off". Turrisi: "Vogliamo l'Europa"

Due protagonisti del derby tra Cosmos e Folgore sono stati Marcello Mularoni e Riccardo Turrisi, con quest'ultimo che ha segnato il gol del momentaneo vantaggio in casa Falciano.

Marcello Mularoni, centrocampista Cosmos: "Dobbiamo ripartire dall'atteggiamento, dobbiamo averlo dal primo minuto per 95 minuti, tutti i 25 della squadra, quindi da questo dobbiamo sempre ripartire. Abbiamo recuperato giocatori importanti, oggi eravamo tutti a disposizione, dopo tanti mesi in cui c'erano diverse defezioni, quindi puntiamo a spingere forte in allenamento per arrivare pronti per i play-off".

Riccardo Turrisi, attaccante Folgore: "Dobbiamo essere più cinici a chiudere la partita, poi un episodio, un calcio d'angolo, è il calcio questo. Dobbiamo essere più cattivi, cercare di portare sempre a casa i tre punti e andremo avanti, ci lavoreremo. L'obiettivo è giocarci i play-off, poi se arriviamo terzi meglio ancora. L'obiettivo è arrivare in Europa, lo sappiamo e ce lo siamo sempre detti".

