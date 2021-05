Cosmos: Francesco Donnini è il nuovo DS

Cosmos: Francesco Donnini è il nuovo DS.

Manuel Molinari non è più il direttore sportivo del Cosmos. Per il ruolo di DS la società gialloverde ha scelto Francesco Donnini, a lui il compito di allestire la rosa per la nuova stagione.

