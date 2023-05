CAMPIONATO Cosmos in Europa 22 anni dopo: 2-1 a La Fiorita

Al termine di una vera e propria battaglia il Cosmos supera 2-1 La Fiorita e si prende il secondo posto che significa preliminari di Conference League. Grande impresa degli uomini di Nicola Berardi, gialloverdi che tornano in Europa a distanza di 22 anni. A decidere la sfida due ex come Zulli e Guidi che ribaltano l’iniziale vantaggio di Montegiardino con Vitaioli.

