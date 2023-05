Cosmos in finale, battuta la Libertas anche nella gara di ritorno

Nessuna sorpresa il Cosmos vince anche la gara di ritorno e con un totale di 3-0 si qualifica per la finalissima che vale un posto in Conference League contro la Fiorita. Rispettata la classifica della regular season con le due squadre, Cosmos seconda e Fiorita terza, che si giocheranno l'ultimo atto della stagione 2022-2023. Primo tempo sostanzialmente equilibrato, Cosmos in controllo e più pericoloso nella primissima parte di gara, poi nella seconda parte di prima frazione esce alla distanza la Libertas che impegna a più riprese un ottimo Aldo Junior Simoncini che risponde a Perretta e nel finale di frazione due volte l'uomo più pericoloso della Libertas Ben Kacem. Nella ripresa si accendono gli animi quando la panchina granata chiede un rigore per l'intervento ai danni di Bucci, l'arbitro non interviene. Il buon momento Libertas si riduce alle velleitarie conclusioni di Mingucci e Perretta. Il tecnico Sperindio poco prima di essere espulso per proteste, sostituisce il migliore in campo Ben Kacem e la sua squadra perde di incisività e il Cosmos ne approfitta subito chiudendo alla mezz'ora il discorso qualificazione. Loiodice dimostra ancora una volta di essere lucidissimo in impostazione, servizio meraviglia per Nisi che davanti a Zavoli non sbaglia, spedendo il Cosmos meritatamente in finale. Allo Stadio di Acquaviva, Cosmos batte Libertas 1-0.