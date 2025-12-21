CAMPIONATO SAMMARINESE Cosmos - La Fiorita. Ceci: "Grande prestazione", Selva: "Noi bravi, ma manca un rigore" Entrambi gli allenatori sono contenti per quanto visto in campo, in una situazione di emergenza, ma quello gialloverde recrimina per una decisione arbitrale sullo 0-0

Non capita tutti i giorni di vedere entrambi gli allenatori soddisfatti in una partita finita 1-0, con un vincitore e uno sconfitto. È successo oggi, dopo Cosmos - La Fiorita, del 14° turno di Campionato sammarinese: con entrambe le rose ridotte all'osso, in particolare quella gialloverde, in campo si è vista una gara combattutissima, che ha, appunto, accontentato entrambi, almeno dal punto di vista di gioco e impegno.

"Sono partite dove, se hai di fronte una squadra che è tatticamente molto ribaltata verso il basso, come era il Cosmos oggi, fai fatica a trovare spazi - commenta Stefano Ceci, per La Fiorita, che ha vinto con un goal segnato in contropiede nonostante l'alto tasso di possesso palla -. E, quando loro poi si allargano, noi sappiamo che abbiamo delle armi importanti nelle corse negli spazi. È stata una vittoria molto sofferta, e per questo vale doppio".

Nonostante una panchina molto corta, l'avete sfruttata al massimo e ha deciso proprio un subentrato...

"Questo capita spesso a La Fiorita, che ha 20 giocatori che penso giocherebbero in tutte le squadre del Campionato sammarinese. Venivamo da una settimana difficile dal punto di vista infortuni, qualcuno ha giocato non stando bene, quindi sono contento che tutti abbiano risposto nella maniera più adeguata a una partita così difficile".

È una gara in cui si è visto tanto movimento in attacco: era il modo l'arma che avevi studiato per mettere confusione nella difesa del Cosmos?

"Diciamo che oggi siamo partiti con questo 3-4-1-2, con Dormi dietro ai due attaccanti: l'obiettivo era di andare ad aprirli, come abbiamo fatto in certe situazioni, per poi lavorare negli spazi e cercare gli attaccanti".

Un bilancio di questa prima metà della stagione?

"Credo che siamo entro gli obiettivi. Abbiamo avuto qualche qualche basso, con qualche pareggio di troppo, specialmente negli sconti diretti, però la classifica dice per noi 30 punti sul campo e non sono pochi. Siamo in semifinale di coppa, quindi credo che ci si possa ritenere soddisfatti al momento".

La soddisfazione di Andy Selva per la prestazione dei suoi, nonostante la sconfitta, nasce soprattutto dal momento difficilissimo che la rosa del Cosmos sta vivendo a livello numerico, con tante assenze: "Purtroppo era una gara difficile, lo sapevamo. Venivamo da 4-5 partite con 11 giocatori contati e per noi era ancora più complicato".

L'anno si chiude con una sconfitta, però comunque arrivavate da nove risultati utili. Insomma, una bella crescita...

"Sì, sì, è una bella crescita, stiamo facendo delle cose interessanti, ripeto, con i pochi giocatori a disposizione. Speriamo che il mercato ci porti qualcosa di buono, non solo a noi. Non so se si vede - dice, mentre mostra alla telecamera, dal cellulare, il fermo immagine del fallo di mano di Dormi al limite, valutato fuori area dall'arbitro, ndr -, perché tante volte ci dicono 'lo rivedremo in televisione'. È qua. Non è sicuramente un attacco, è solamente una constatazione. Col fermo immagine a volte il VAR fa così, lo facciamo anche noi. Era una battuta, un po' così...

Quali sono le prospettive per la seconda metà di campionato?

"Noi siamo in linea con quello che era il programma della società. Siamo tra il settimo e l'ottavo posto, in quel gruppo lì. Ci manteniamo stretto quel risultato. Ripeto, 5 partite in 10 giocatori, 11 contati con il terzo portiere in campo: non è semplice. Abbiamo tenuto stretto i risultati precedenti e guardiamo avanti con una prospettiva diversa".

