CAMPIONATO Cosmos-La Fiorita: in palio c'è la Conference Si sfidano la seconda e la terza forza della regular season: chi vince accede ai turni preliminari di Conference League, chi perde può ancora sperare nella vittoria del Tre Penne in Coppa Titano. Calcio d'inizio alle ore 20.45 a Montecchio.

Seconda e terza forza della regular season a sfidarsi per un posto in Conference League. Tenendo conto dell'intera stagione, Cosmos e La Fiorita sono le due squadre che più hanno meritato di trovarsi in questa finale 2°/3° posto che vale l'Europa. Con il Tre Penne già sicuro della Champions e la Virtus chiamata a trionfare in Coppa Titano - proprio contro Città – gialloverdi e gialloblu sono allo scontro decisivo. La battaglia che tutti aspettavano: Cosmos con numerosi ex in campo, La Fiorita brava a ripartire da volti nuovi che le hanno permesso di essere - come ogni anno - lassù a giocarsi qualcosa di importante. Per Montegiardino, in caso di vittoria, sarebbe l'undicesimo anno consecutivo in Europa. Serravalle invece va a caccia di un pass trovato solo una volta nella storia: stagione 2001/2022, Coppa UEFA contro il Rapid Vienna.

Per arrivare a questa finale il Cosmos ha eliminato Faetano e Libertas mentre La Fiorita ha superato Juvenes/Dogana e Virtus. Ora solo 90 minuti – più eventuali supplementari e calci di rigore – per decidere la seconda classificata di questo entusiasmante campionato. Gialloverdi che in regular season hanno subito una sola sconfitta, proprio contro La Fiorita: 2-0 nella gara d'andata con la doppietta di Danilo Rinaldi, assente dopo la rottura del piatto tibiale. Il capitano gialloblu era andato a segno anche nell'1-1 del ritorno, al pari di Tommaso Guidi. Chi perde però può continuare a sperare: in caso di vittoria del Tre Penne nella finale di Coppa Titano, infatti, in Conference andrebbe anche la terza e quindi la perdente di Cosmos-La Fiorita. Meglio vincere, però: questo il pensiero di Nicola Berardi e Thomas Manfredini. A Montecchio – ore 20.45 – ci si gioca il tutto per tutto.

