Cosmos-La Fiorita, succede tutto in 6': 1-1 nel big match

Sei minuti di fuoco ad inizio ripresa, Cosmos e La Fiorita danno l’impressione di avere qualcosa in più ma alla fine si annullano a vicenda. Ad Acquaviva termina 1-1 tra le prime due della classe, nessuna riesce a fare il vuoto e la lotta per lo Scudetto resta apertissima. Da buon big match che si rispetti, di occasioni ce ne sono poche o niente. Nei primi 25 minuti le due squadre si studiano, l’intensità è alta ma non si affonda. La tensione è altissima, Cosmos che chiede un calcio di rigore per un tocco con il braccio, il direttore di gara fa segno di proseguire. Nel finale di tempo crescono i gialloverdi, a un passo dall’1-0 con due dei tanti ex: prima Di Maio si libera dalla marcatura sul corner e passa a centimetri dal bersaglio grosso, poi Loiodice va in verticale da Guidi che se la sistema sul mancino ma non inquadra lo specchio.

Nella ripresa parte meglio La Fiorita: Lundei mette in mezzo, il neo-entrato Arapi cerca una girata difficile che s’impenna. Risposta Cosmos con la splendida armi-rovesciata di Loiodice, bloccata in due tempi da Vivan. Ma i ragazzi di Nicola Berardi non hanno fatto i conti con la “legge Rinaldi”. Nei big match, quando conta, segna sempre il capitano de La Fiorita. E anche questa volta non fa eccezione: Abouzziane disegna il traversone da sinistra, il 16 si arrampica sul secondo palo e batte Simoncini per il vantaggio dei campioni di San Marino. Il match si accende: altre proteste quando Pastorelli viene atterrato in area ma non viene concesso il penalty. Ma poco cambia, la reazione del Cosmos è comunque furiosa e porta i suoi frutti: Capicchioni in mezzo, Nisi centra il palo al primo pallone toccato e Guidi ribadisce in rete per l’immediato pareggio di Serravalle. 1-1 nel giro di 6 minuti, per La Fiorita è tutto da rifare. Prova a rimettersi in proprio Rinaldi: sinistro dal limite, Simoncini la tiene li. Poi non succede più nulla fino al 94’ quando Grassi - da piazzato - prova a beffare Simoncini sul suo palo ma il portiere del Cosmos è attento e allunga in angolo. Finisce 1-1: pareggio giusto, sorridono le inseguitrici.