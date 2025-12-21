CAMPIONATO SAMMARINESE Cosmos - La Fiorita. Zavoli: "Vogliamo lottare ancora per tutto" Il commento post partita del portiere gialloblù, protagonista di quattro parate importanti

Nella sfida tra Cosmos e La Fiorita, più degli attaccanti sono stati protagonisti i portieri. E più di tutti lo è stato Matteo Zavoli, autore di quattro interventi importanti, che commenta così: "Quattro non lo so, però ho fatto un paio di buone parate e sono contento che abbiano aiutato la squadra a raggiungere il risultato".

È comunque stata una gara in cui almeno nel primo tempo avete offerto una grande solidità difensiva...

"Sì, quello deve essere un po' il nostro marchio di fabbrica, perché poi parte tutto da una buona fase difensiva. Secondo me però abbiamo fatto anche qualche buona azione offensiva".

Arrivate alla sosta natalizia in crescendo, nella parte alta della classifica: come giudichi questa prima quasi metà di campionato?

"Abbiamo fatto secondo me bene. Possiamo fare molto meglio, però, soprattutto nelle ultime due partite, abbiamo trovato una solidità di squadra importante. Noi siamo sempre sul pezzo, vogliamo arrivare a giocarci il campionato, vogliamo arrivare a giocarci tutto quello che possiamo raggiungere, quindi continuiamo così".

