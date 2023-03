CAMPIONATO SAMMARINESE Cosmos - Libertas si recupera martedì 14 marzo a Montecchio

Cosmos - Libertas si recupera martedì 14 marzo a Montecchio.

La Federazione Sammarinese Gioco Calcio ha reso nota la data del recupero della 21° giornata tra Cosmos e Libertas: la gara – sospesa per neve lo scorso 26 febbraio – verrà giocata martedì 14 marzo, alle 21:15, a Montecchio e si riprenderà dal primo minuto del secondo tempo con la squadra di Nicola Berardi in vantaggio per 1 a 0.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: