CAMPIONATO SAMMARINESE Cosmos - Libertas. Vandi: "Bell'inizio", Cremonini: "Presto per gli obiettivi" I due marcatori dell'1-1 che ha dato il via al campionato di entrambe le squadre commentano la prima gara

Sotto al caldo cocente di Acquaviva, nel sabato del primo turno di Campionato sammarinese, tra Cosmos e Libertas matura un 1-1 che lascia umori diversi in casa gialloverde e in casa granata. Paolo Vandi, autore dell'pareggio a tempo quasi scaduto per Borgo Maggiore, commenta così la gara: "È stato un bell'inizio perché abbiamo lavorato molto in questo mese e non ci stava partire con una sconfitta in una gara così, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Secondo me non ci meritavamo di perdere e per fortuna siamo riusciti a riprenderla alla fine".

Avete un gruppo rinnovato, su cosa imposterete la vostra identità?

"Partiamo da una squadra completamente nuova perché le conferme dall'anno scorso sono veramente poche. Stiamo cercando di costruire un bel gruppo e secondo me siamo sulla direzione giusta. Poi, man mano, miglioreremo anche la parte tattica e di gioco, però inizialmente vogliamo partire dal gruppo".

Vi siete fatti un'idea di quello che vogliate raggiungere quest'anno?

"La società vuole sicuramente migliorare quello che è stato l'anno scorso e non ci poniamo limiti, pensiamo una partita alla volta, cercando di vincerne il più possibile".

Felice a metà per il goal segnato all'esordio nel Campionato sammarinese - "Sarebbe stato meglio se fosse valso tre punti" - è Leon Cremonini, nuovo numero 10 del Cosmos, che parla così della partita: "Per il caldo che era, per come si era messa, per il carico di lavoro che abbiamo dalla preparazione, devo dire che un punto è meglio di zero. Lo prendiamo, lo portiamo a casa e testa subito alla prossima. Ci dimentichiamo già della partita di oggi e andiamo avanti".

Come sta andando la creazione di questo gruppo? Avete già trovato la giusta intesa in attacco?

"Riguardo al gruppo, anche se siamo tutti nuovi, siamo tutti ragazzi predisposti a fare gruppo. Ci aiutiamo l'un l'altro, anche se ci conosciamo da venti giorni. Davanti, pure, cerchiamo di aiutarci il più possibile l'un l'altro: l'importante è vincere le partite, secondo me, poi chi fa gol non interessa. L'importante è che le portiamo a casa tutti insieme e che lottiamo tutti insieme".

Vi siete dati un obiettivo per la stagione?

"È ancora presto. Non voglio sbilanciarmi, mi piace guardare le partite una per volta".

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