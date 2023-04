Cosmos, "manita" nel derby con la Folgore

Il Cosmos si concede altri 90 minuti di speranze. Tutto facile per i gialloverdi nel derby del castello contro la Folgore: netto 5-0 ma la contemporanea vittoria del Tre Penne sul Pennarossa mantiene i ragazzi di Nicola Berardi a -1. Neanche 3 giri d’orologio e il Cosmos è già in vantaggio: lancio dalle retrovie di Di Maio, Guidi passa alle spalle del difensore avversario e batte Mignani con l’esterno destro. Serravalle poi chiude la pratica appena 120 secondi più tardi: il direttore di gara vede la spinta di Piscaglia su Pastorelli e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta ancora Guidi che calcia a mezz’altezza e supera ancora Mignani. 6 minuti, 2-0 e doppietta personale per l’ex La Fiorita: meglio di così il Cosmos non poteva partire. Passato lo shock iniziale, la Folgore prova a ricompattarsi: la punizione di Sartori gira bene ma sorvola la traversa. Insiste ancora Falciano che va vicinissima ad accorciare le distanze quando Piscaglia si incunea e serve Di Marzio, mancino sfiorato da Urbinati e salvataggio sulla linea decisivo di Di Maio con Simoncini che non avrebbe potuto nulla. Ma il Cosmos è cinico e fa male quando vuole: scavetto delizioso di Capicchioni a lanciare Zulli, finte e controfinte prima del destro che, deviato, inganna Mignani. 3-0, tutto questo ancora prima della mezz’ora. E non è ancora finita qui: errore sanguinoso di Golinucci che serve Zulli. Altra botta dal limite e Mignani non trattiene, il Cosmos cala il poker e chiude i giochi con ancora un tempo intero da giocare. Doppietta anche per il 21 gialloverde.

Ritmi che si abbassano notevolmente nella ripresa: missile di Brolli da fermo che non passa troppo lontano dallo specchio difeso da Simoncini. Poi è Bernardi a sfiorare il gol della bandiera, stop e tiro disinnescato dallo stesso Simoncini in corner. Per gli ultimi minuti Berardi getta nella mischia anche Prandelli e il capocannoniere non tradisce le attese: anticipo sul difensore e mancino vincente. Sono 21 in campionato per il bomber del Cosmos, seconda “manita” consecutiva. Tutto rimandato al prossimo weekend: lo Scudetto sammarinese si deciderà all’ultima giornata. Cosmos con il Tre Fiori, Tre Penne con il Faetano.