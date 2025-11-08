Cosmos momento magico

Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate e il Cosmos prende il volo. La squadra di Andy Selva al Crescentini di Fiorentino vince meritatamente una partita non facile con un Fiorentino voglioso di uscire dalla crisi di risultati, un punto nelle ultime cinque. I gialloverdi prendono in mano la sfida e vanno alla conclusione tre volte nei primi minuti con Hamati, buona la sua partita, Mossolini e Islamaj. Ma la prima vera palla gol è del Fiorentino, squadra che gioca senza punte di ruolo ma con giocatori rapidi come Diop, Gjonaj e Abouzziane. Sono proprio questi tre a collezionare l'occasionissima, con Diop al servizio per Gjonaj, Semprini è davvero bravo nell'intercettare con i piedi la conclusione ravvicinata a colpo sicuro.

Prima del tè risponde il Cosmos con la combinazione che porta Gjurchinoski al tiro, vola Benedettini a disinnescare in angolo. Bel primo tempo tra due squadre che sanno giocare un buon calcio. Nella ripresa la sfida si mantiene in equilibrio con il predominio territoriale Cosmos e un Fiorentino che palesa limiti offensivi senza un attaccante strutturato e l'infortunio di Ben Kacem che pesa in casa rossoblu. Combinazione su punizione tra Gjurchinoski e Islamaj che in spaccata non trova la porta, apprezzabile il tentativo. Al minuto 17 si sblocca l'incontro, in questo caso il Cosmo fa tutto bene compresa la conclusione dell'onnipresente Bojan Gjurchinoski che traduce in gol la trama dei compagni di squadra. Sarà la rete da tre punti pesantissimi. La non reazione del Fiorentino è la nota negativa per la squadra di Costantini che dopo il gol subito non riesce a trovare mai il modo di impensierire Semprini. Allo Stadio Federico Crescentini di Fiorentino, Cosmos batte Fiorentino 1-0







