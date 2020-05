Cosmos, Montagna: "Confermato Protti per la prossima stagione"

Sentiamo Paolo Montagna

Per il Cosmos, lo stop forzato è arrivato nel momento meno opportuno della stagione. Dopo una prima fase da 0 punti in 6 giornate, i gialloverdi stavano sicuramente dando filo da torcere alle “grandi” del Q2. Quarto posto con una partita da recuperare rispetto a tutti; l'eventuale congelamento della classifica, però, escluderebbe la formazione di Serravalle dai play-off rimandando tutti i nuovi piani alla prossima annata - quella del girone unico - da affrontare ancora con Cristian Protti in panchina, come annunciato dal dirigente Paolo Montagna.

Oggetto di dibattito è stata – in questo periodo - la decisione della Federcalcio sulle squadre che dovranno rappresentare San Marino nelle prossime coppe europee, in caso di sospensione definitiva del campionato. Da esperto e conoscitore di calcio qual è, l'ex attaccante della Nazionale è d'accordo con questa scelta.

Nel servizio l'intervista a Paolo Montagna, dirigente Cosmos.