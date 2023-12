CAMPIONATO SAMMARINESE Cosmos-Murata, il post partita di Berardi e Angelini

Nicola Berardi ha parole di elogio sia per il suo Cosmos che per il Murata di Giuseppe Angelini, che al netto dei rimpianti per una partita che poteva essere pareggiata si dice molto soddisfatto di questo avvio di stagione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: