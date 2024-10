Cosmos nuova capolista, le rivali ora inseguono

Un solo passo falso, per altro in uno scontro diretto contro il Murata, e per il resto percorso netto: il Cosmos vola in testa alla classifica e, dopo sei giornate, è capolista in solitaria del Campionato Sammarinese. Ci sono anche i numeri a testimoniare il grande inizio di stagione dei ragazzi di Omar Lepri: 19 gol segnati – miglior attacco – e solo 2 subiti, miglior difesa. Il perentorio 3-0 con il Domagnano non lascia spazio ad interpretazioni: il Cosmos si conferma come una delle grandi favorite.

E il prossimo turno sorride ai gialloverdi, guardando il calendario: 3 punti con il Faetano non sono utopia, con le rivali impegnate in sfide sicuramente insidiose. Come quella che riguarderà La Fiorita, contro la Libertas. Il pareggio nel big match contro la Virtus ha costretto Montegiardino a lasciare la vetta ma non ha scalfito le certezze: squadra forte, e un tecnico esperto e preparato come Stefano Ceci, abituato a stare nelle zone altissime.

Attenzione però alla stessa Libertas che con l'1-1 contro il Tre Penne nel derby della Funivia – i biancazzurri sono tra le grandi deluse di questo avvio – è al quinto risultato utile, il terzo contro formazioni attrezzate. 11 punti per i granata, gli stessi di una Virtus leggermente in flessione con uno solo racimolato nei due scontri diretti. La classifica però è corta: a 11 c'è anche il Fiorentino che, dopo le dimissioni di Leo Acori, si è regalato un prestigioso successo nel derby contro il Tre Fiori con Paolo Tarini in panchina, subito protagonista.

Due punti più in su – a quota 13 – ecco il Murata, tornato alla vittoria contro il Cailungo, e la Folgore, piacevole rivelazione. 1-0 nell'ennesimo derby di giornata con la Juvenes/Dogana, con Pancotti ancora a segno. Nelle parti basse festeggia il Pennarossa, al primo hurrà stagionale, e muove la classifica la San Marino Academy dopo il 2-2 con il San Giovanni.