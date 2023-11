CAMPIONATO Cosmos, poker nel Derby: 4-0 alla Juvenes/Dogana I gialloverdi calano il poker, trascinati da un super Matteo Prandelli - autore di una tripletta - e dal gol di un ispirato Zulli. Il Cosmos torna a vincere dopo 3 turni e sale a quota 14 in classifica.

Il Cosmos vince e convince: netto 4-0 alla Juvenes/Dogana nel derby del Castello di Serravalle, con i gialloverdi trascinati da un Prandelli in formato maxi. Quattro occasioni in una per il Cosmos che parte forte: sul cross dalla destra, Prandelli prende la mira e centra il palo con un colpo di testa, sulla ribattuta arriva Palazzi che fa tremare la traversa. Gentilini dice di no ancora a Prandelli, chiude Filippo Berardi che mette a lato. L’esterno sammarinese è ispirato e, al quarto d’ora, viene atterrato in area da Raschi. Nessun dubbio per il direttore di gara che indica il dischetto. Dagli 11 metri Matteo Prandelli è glaciale: palla da una parte, Gentilini dall’altra e i gialloverdi vanno sull’1-0. Arriverebbe anche il raddoppio - a firma Rizzitelli - solo 90 secondi più tardi ma l’arbitro vede un fallo dello stesso Prandelli su Borghini e cancella tutto. Non si fermano i ragazzi di Nicola Berardi che vogliono legittimare il vantaggio: la palla resta in area, Prandelli si avventa e calcia sul fondo. Il 2-0 comunque è nell’aria e arriva puntuale poco dopo la mezz’ora: ancora protagonista Berardi, cross con i giri giusti, Prandelli anticipa Gentilini in uscita e con la specialità della casa sigla la doppietta personale. Alla Juvenes servirebbe un episodio per reagire e riaprire la contesa: sul campanile, Pasquinelli si coordina e calcia al volo con il mancino chiamando Aldo Simoncini ad un super intervento. Rischia grosso invece Prandelli quando interviene completamente in ritardo su Borghini: Dogana vorrebbe il rosso diretto, per il direttore di gara è solo giallo.

Ma il bomber gialloverde è in stato di grazia e, dopo appena 2 minuti dall’inizio del secondo tempo, porta il pallone a casa: fa tutto bene Zulli a destra, Prandelli è ben appostato a centro area e batte per la terza volta Gentilini. Per la Juvenes è una ripresa shock anche perché Zulli è particolarmente ispirato e, dal nulla, si inventa il 4-0: tunnel a centrocampo, conduzione palla e missile terra-aria dal limite che si insacca a mezz’altezza. Gentilini che non può nulla, è un pomeriggio ai limiti della perfezione per Di Maio e compagni. Ad evitare un passivo peggiore ci pensa poi Gentilini, che prima respinge in corner il destro di Rizzitelli poi - sul successivo calcio d’angolo - vola sull’incornata di Di Maio indirizzata all’angolino. Girandola di cambi e qualche protesta sull’intervento ai danni di Berardi, sul quale l’arbitro fa cenno di proseguire. Viene invece annullato il possibile 5-0 al neo-entrato Ottaviani, secondo l’assistente in fuorigioco sul servizio di Rizzitelli. Dall’altra parte Simoncini vuol mantenere a tutti i costi la porta inviolata, con la Juvenes a caccia del “gol della bandiera”. L’estremo difensore del Cosmos però è attento, sia sul tentativo di Stella che su quello di Pasquinelli. E anche quando Simoncini è ormai superato - come nel caso della giocatona di Merli a sinistra con colpo di tacco annesso - c’è Maggioli sulla linea a cancellare l’1-4. Bella prestazione e poker per il Cosmos che torna a vincere dopo tre turni di “magra”: torna la fiducia e soprattutto c’è da risalire in classifica.

