CAMPIONATO SAMMARINESE Cosmos, Prandelli: "Prova di carattere, abbiamo imparato a soffrire" Il capocannoniere del torneo è stato decisivo, procurandosi e trasformando il rigore valso la vittoria.

5° successo in fila per il Cosmos e 10° gol in 6 partite per Matteo Prandelli, salito a 14 totali e decisivo nel procurarsi, e trasformare, il rigore della vittoria: "È stata una vittoria di carattere, la squadra sta aumentando i ritmi e di conseguenza ha imparato a soffrire".

