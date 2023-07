CONFERENCE LEAGUE Cosmos pronto per l'Europa: giovedì l'andata in Montenegro Il club gialloverde ritrova il calcio internazionale dopo 22 anni. Berardi: "Entusiasmo a mille"

Cosmos e calcio internazionale tornano a incrociarsi dopo 22 anni. Il club di Serravalle, secondo al termine dello scorso campionato grazie a una rivoluzione di organico e ambizioni, è partito oggi alla volta di Podgorica, dove domani sera disputerà l'andata del primo turno preliminare di Europa Conference League contro i montenegrini del Sutjeska Nikšić. Per il doppio impegno, la squadra potrà contare anche sui rinforzi temporanei Kevin Iodice, Benjamin Boccioletti, Adam Adami Martins e Matteo Renzetti, ma anche sui primi due nuovi innesti ingaggiati per l'intera stagione, Mohamed Ben Kacem e Marcello Mularoni. A guidare il Cosmos sarà ancora mister Nicola Berardi, che torna in Montenegro a distanza di nove anni dalla sfida al Budućnost, disputata ai tempi in cui allenava la Folgore.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: