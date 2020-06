Cosmos, Protti: "Speravo nel girone unico. Ripartiamo da questo gruppo, niente rivoluzioni" Il tecnico è appena stato confermato sulla panchina dei gialloverdi, già fuori dal discorso playoff e dunque proiettati al prossimo anno.

I progetti di ripartenza del campionato sammarinese lasciano indifferente il Cosmos, fuori dal lotto playoff e dunque, a prescindere da tutto, già proiettato alla prossima stagione. Da affrontare ancora con Cristian Protti, confermato alla guida di una squadra partita malissimo – 0 punti nel Gruppo B – e poi ripresasi nel corso del Q2. "Cercheremo di dare continuità - spiega Protti - la stagione non è sicuramente andata benissimo, però cominciavamo ad avere qualche risultato ed era un peccato mollare adesso. Quindi sono contento che la società mi abbia dato la possibilità di continuare ancora. Stiamo chiamando tutti i ragazzi, perché comunque non vogliamo fare rivoluzioni eclatanti. Anzi, cercheremo di riconfermare la maggior parte di loro, perché comunque se c'è una cosa che è andata bene fin dall'inizio è stato il gruppo: ottimo, compatto, un bell'ambiente. Quindi vogliamo ripartire da loro, facendo qualche ritocco ove possibile".

Stesso allenatore, rosa da confermare in grossa parte, struttura della stagione regolare rivoluzionata, col girone unico che sostituirà la formula in due fasi. "Ci speravo nel girone unico - dice Protti - credo che le squadre di un campionato si debbano incontrare tutte e con la formula degli ultimi due anni molte squadre non avevano questa possibilità. Ci saranno più partite, ma è molto più stimolante".

