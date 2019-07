Cosmos scatenato: oggi tre colpi di mercato

Continua la campagna di rafforzamento del nuovo Cosmos di Cristian Protti. La società gialloverde ha annunciato tre nuovi arrivi nella giornata di oggi per andare a rinforzare centrocampo e attacco. Dopo due stagioni con la maglia del Tre Penne, Riccardo Santini si trasferisce alla corte di Protti. Altra novità in mezzo al campo con l'arrivo di Manuel Muccioli classe 1996, ex di Domagnano, Borghi e Sampierana. Per l'attacco ecco il classe 92 ex di Stella San Giovanni e Fya Riccione, Mario Antonio Salvemini.

In casa Acquaviva, ha firmato per la Virtus il giovanissimo portiere, classe 2002, Thomas Paolini. Dalla Libertas arriva Mariano Alvarez, centrocampista del 1996.

Conferme invece per la Fiorita che prolunga il rapporto con i difensori Marco Gasperoni e Roberto Di Maio, con il centrocampista Luca Righini. Potrebbe vestire la maglia di un club del campionato sammarinese l'attaccante Mattia Stefanelli.

Il San Giovanni ha annunciato per la nuova stagione Andrea Zanotti classe 92, esterno di centrocampo.