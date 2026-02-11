CAMPIONATO SAMMARINESE Cosmos, Semprini: "Ci è mancata lucidità nell'ultima scelta" Il portiere dei gialloverdi di Serravalle commenta lo 0 a 0 con il Faetano

Tante occasioni per il Cosmos nello 0-0 col Faetano, eppure uno dei giocatori più decisivi in campo è stato il portiere Alessandro Semprini: "Alla fine, provando a vincere la partita, c'eravamo un po' scoperti, abbiamo preso qualche palla gol alla fine, è andata bene che sono riuscito a parare. Secondo me siamo stati poco precisi nell'ultima scelta, l'ultimo passaggio, la conclusione. Abbiamo preso lo specchio poche volte forse, per le occasioni e la mole di gioco che abbiamo creato nella loro metà campo. Quando andiamo a tirare dobbiamo essere un pochino più convinti di quello che facciamo, perché, avendo sviluppato tanto nella loro trequarti, bisogna fare di più. I pochi gol subiti? Sì, abbiamo una buona solidità difensiva, alla fine non abbiamo preso tanti gol da inizio anno, a parte l'episodio col Tre Fiori. C'era questo filotto di partite con tanti infrasettimanali, siamo arrivati in una buona condizione, però ci è mancata un po' di lucidità".

