Cosmos: si chiude il rapporto con Cristian Protti.

Cristian Protti non è più l'allenatore del Cosmos. A comunicarlo è la stessa società gialloverde in comune accordo con il tecnico italiano. Con Protti finisce anche il rapporto con il vice Massimo Pari. Nei prossimi giorni sarà annunciato il nuovo tecnico per la stagione 2021/2022.

