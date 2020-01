Cosmos si rafforza con un difensore e un attaccante

La Società Sportiva Cosmos ha ingaggiato due nuovi calciatori per rinforzare ulteriormente la squadra, allenata da Cristian Protti, in vista delle prossime partite della seconda fase del campionato calcistico sammarinese. I dirigenti gialloverdi si sono assicurati le prestazioni del difensore Daniele Villa, classe 1982, ex Juvenes/Dogana, Valfoglia e Marignanese, e dell’attaccante Marseljan Mema, classe 1997, ex Faetano, Igea Marina e Bakia Cesenatico.