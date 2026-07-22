Cosmos, si sblocca il mercato con sette colpi. E c'è il nuovo numero 10: Leon Cremonini

Si sblocca il mercato del Cosmos, che annuncia i primi sette colpi nel giro di quattro giorni, in vista della prossima stagione. Mirko Palazzi, 76 partite con la Nazionale sammarinese, torna a Serravalle - dove aveva raggiunto l'Europa - dopo l'esperienza con il Tre Penne e rafforzerà la difesa. Leon Cremonini sarà il nuovo numero 10 gialloverde. Classe 2002, arriva a San Marino dopo le esperienze con Sammaurese, Coriano e Riccione.

Accanto al fantasista, arrivano tre nuovi attaccanti per il Cosmos: dalla Libertas ecco Roberto Guidotti, dalla Juvenes Dogana c'è Nicola Sartini, dalla Stella, scuola Rimini, ingaggiato Richard Ulloa. Le chiavi del centrocampo andranno a Tommaso Domini, proveniente dal Pennarossa, con esperienze pregresse anche in Tre Fiori e Murata. Percorso simile per Gabriele Varrella, pure lui a Chiesanuova lo scorso anno, ma in passato anche giocatore di Tre Fiori e Faetano.







