Cosmos-Tre Fiori. Girolomoni: "Noi cinici e attenti", Semprini: "Non cerchiamo alibi"

Il 4-0 con cui il Tre Fiori ha battuto il Cosmos nell'andata dei quarti di finale di Coppa Titano è un risultato che parla da sé. Al di là del punteggio, però, c'è una gara in cui il Cosmos ha spinto per oltre 20 minuti nel primo tempo, senza mai incidere, e i gialloblù hanno sfruttato quasi ogni errore commesso dagli avversari, per poi neutralizzarli nel secondo tempo. Una prestazione di cui Danilo Girolomoni, allenatore del Tre Fiori, è molto soddisfatto e che commenta così: "Il vantaggio è notevole in vista del ritorno, comunque si deve giocare, quindi non diamo per scontato che siamo già passati, anche se abbiamo fatto un buonissimo lavoro. I ragazzi sono stati molto bravi, soprattutto sono stati cinici e attenti, perché questa settimana che ci portava in campionato due sfide importanti (con Virtus e La Fiorita, ndr), la gara di coppa poteva essere magari lasciata un po' da parte. Quello che ho chiesto ai ragazzi è stato proprio di stare molto attenti e considerare questa come la partita più importante delle tre, perché vogliamo andare avanti in coppa".

Sei più contento di quattro goal segnati o della solidità difensiva?

"Entrambe le cose, visto che per vincere le partite non devi subire e devi cercare di segnare. Poi siamo riusciti a fare quattro goal, li abbiamo aggrediti, abbiamo sfruttato gli errori che credo li abbiamo portati a fare, e quindi sono contento di entrambe le fasi. Quello che sottolineo sempre è la profondità di rosa che ho, non solo nei 20 in distinta ma anche in chi va in tribuna. Credo che alla distanza verrà fuori l'importanza di avere una rosa molto lunga".

Per il Cosmos c'è tanta delusione per una sconfitta pesante arrivata in momento positivo della stagione. A esprimerla è il portiere gialloverde, Alessandro Semprini: "Non eravamo partiti neanche malissimo, però ci siamo fatti un po' male da soli nel primo tempo, dopo loro venivano a prenderci alti e forte e siamo andati un po' in difficoltà. Poi non siamo mai riusciti a trovare l'episodio che avrebbe potuto riaprire la partita e dare speranza. Poi, il passivo è pesante: ci rimbocchiamo le maniche, ripartiamo e continuiamo a lavorare".

È però un momento della stagione in cui siete cresciuti rispetto all'inizio...

"Sì, eravamo in un periodo positivo a livello di risultati. Siamo arrivati a questa partita forse un po' corti a livello numerico, però trovare alibi su una sconfitta del genere non mi piace: paghiamo gli errori che abbiamo fatto in campo e si va avanti. Adesso abbiamo il campionato e poi nella gara di ritorno proveremo a fare qualcosa di buono".







