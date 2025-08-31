TV LIVE ·
Cosmos - Tre Fiori. Mularoni: "Penalizzati dall'arbitraggio"

Il nuovo capitano dei gialloverdi è contento della prestazione offerta in 9 contro 11, ma dispiaciuto per alcune decisioni della quaterna

31 ago 2025
L'intervista a Marcello Mularoni (Cosmos)
Per l'esordio come capitano del Cosmos, Marcello Mularoni avrebbe preferito un finale di partita migliore, rispetto allo 0-1 subito contro il Tre Fiori, nel primo turno di campionato. Seppur contento per la fascia al braccio, il numero otto gialloverde si dice contrariato da alcune decisioni arbitrali, in particolare le espulsioni di Grieco e Ceccaroli nel secondo tempo. 

"È stato un orgoglio poter capitanare alla mia squadra e di certo il risultato non è quello che volevamo - commenta -. Sapevamo di affrontare una squadra forte, purtroppo, però, anche per colpa dell'arbitraggio non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Dispiace, perché anche in nove contro 11 abbiamo tenuto bene il campo, però, ripeto, con errori arbitrali facciamo fatica a dare il nostro contributo".

Nel primo tempo s'è vista una squadra che, visti i tanti innesti, ha bisogno un po' di registrarsi. Come sta andando la costruzione di questo nuovo gruppo e quali sono gli obiettivi di questa stagione?

"Sicuramente da questa sconfitta dobbiamo prendere il fatto di aver dimostrato di essere squadra anche nelle difficoltà. Quindi da qui dobbiamo ripartire e sicuramente avremo bisogno di conoscerci di più, di partita in partita".





