CAMPIONATO SAMMARINESE Cosmos - Tre Fiori. Prandelli: "Vogliamo migliorare l'annata scorsa", Stradaioli: "Abbiamo una rosa più lunga" Il bomber dei gialloblù, autore dl goal-vittoria, e il vice di Girolomoni commentano l'incontro vinto

Dal goal... al goal. In campo, Matteo Prandelli conosce solo la voce del verbo segnare e, come aveva chiuso lo scorso anno, così ha cominciato la nuova stagione, realizzando la rete che ha regalato il successo al Tre Fiori contro il Cosmos, nel primo big match del Campionato sammarinese 2025-26. "Sono felice per il gol e soprattutto sono felice per la vittoria, che è arrivata dopo una partita combattuta nonostante il vantaggio numerico - commenta -, È stata una gara combattuta, il Cosmos è un'ottima squadra, costruita molto bene, siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica con un gran cross".

Si può dire che quest'anno sarà la persecuzione del lavoro della stagione precedente?

"Sì, sicuramente. Diciamo che abbiamo mantenuto la squadra più o meno con l'ossatura dell'anno scorso, la società ha fatto degli innesti importanti nei ruoli dove avevamo alcune lacune. Noi vogliamo cercare di migliorare i piazzamenti della scorsa stagione, dove siamo arrivati in finale playoff e di coppa, quindi vorremmo provare a fare qualcosa di importante e cercheremo di toglierci qualche soddisfazione".

A fargli eco è il vice di Danilo Girolomoni, Nicholas Stradaioli, che lo sostituiva in quando l'allenatore era squalificato: "Quello che abbiamo migliorato dall'anno scorso è avere una rosa più lunga e siamo contenti per la vittoria, anche se è arrivata verso gli ultimi minuti. Abbiamo un po' sofferto, però siamo molto soddisfatti".

Cosa è mancato per sbloccarla prima? Forse un po' di precisione in rifinitura?

"Paradossalmente, essendo un uomo in più e poi due in più, gli spazi sono ancora più chiusi. Loro giocavano negli ultimi 20 metri, quindi ci mancava quella palla messa bene come poi è successo nel goal, una giocata veloce. Però i ragazzi non hanno mai perso la pazienza, hanno cercato di muovere la palla velocemente, si aspettava solamente quel guizzo. Devo dire che anche nel primo tempo siamo stati molto ordinati, abbiamo avuto un'ottima mole di gioco, ci mancava solo la giocata negli ultimi 15 metri".

