CAMPIONATO SAMMARINESE Cosmos - Tre Penne: le considerazioni di Nicola Berardi e Stefano Ceci

"Rimanere in dieci contro una squadra come il Tre penne che gioca bene a calcio non era facile" dice Nicola Berardi, allenatore dei gialloverdi.

"Credo che siamo un pochino affaticati in questo momento, stiamo pagando le ultime partite. Una settimana intera di recupero ci darà la possibilità di sistemare le cose, soprattutto la condizione atletica' commenta il tecnico dei biancoazzurri, Stefano Ceci.

Nel video l'intervista a Nicola Berardi e Stefano Ceci

