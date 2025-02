Cosmos - Virtus. Battistini: "La fase offensiva ha fatto la differenza", Loiodice: "Non possiamo fare certi errori"

Sentiamo Manuel Battistini e Simone Loiodice

Nonostante la miglior difesa del campionato (un solo goal concesso nelle ultime sette partite), a regalare alla Virtus il successo contro il Cosmos è stata la concretezza sotto porta. Lo evidenzia anche capitan Manuel Battistini, che a fine partita commenta: "La fase offensiva ha fatto la differenza oggi, perché comunque siamo stati rimontati due volte e siamo andati sul pari a un quarto d'ora dalla fine. Sono partite strane, che si possono pure perdere. Non credevamo di poter ottenere tanti successi in fila: anche se comunque l'obiettivo di ogni domenica è vincere, non è facile, soprattutto con squadre forti come il Cosmos. Comunque sia, l'obiettivo rimane vincere il campionato, quindi più punti si fanno, soprattutto adesso che iniziano a diminuire le partite, meglio è".

Rammarico per il Cosmos, che ha creato diverse occasioni e due volte ha raggiunto il pareggio, ma in entrambe le occasioni ha poi concesso il nuovo vantaggio alla Virtus. "Sono due disattenzioni che non ci dobbiamo permettere - commenta Simone Loiodice -, perché sono venute subito dopo il goal, sia dell'uno pari, sia del due a pari, quindi siamo stati un po' ingenui. La partita secondo me l'abbiamo fatta, l'abbiamo condotta: è stata equilibrata, però dopo gli episodi hanno fatto la differenza. Veniamo da un periodo un po' sfortunato, con molti infortuni, è un anno un po' così, però dobbiamo cercare di non crearci questi alibi, andare avanti e posizionarci il meglio possibile per i playoff. Adesso ci aspettano un mese e mezzo di lavoro: testa bassa e pedalare, dobbiamo compattarci di più e prepararci al finale di stagione".