Cosmos-Virtus big match di giornata

Da Cosmos a Cosmos. Alla Virtus dei record mancano due squadre per poter dire di averle superate tutte. Una proprio quella di Serravalle, unica ad avere conquistato la posta piena contro i campioni di San Marino nella gara di andata, l'altra sarà La Fiorita, da affrontare nel prossimo turno. La squadra di Luigi Bizzotto punta domenica a portare a 14 la striscia di vittorie di fila e 15 quella senza ko in campionato. Per la squadra di Andy Selva un test impegnativo nella rincorsa ai play off. Nella 20' giornata di campionato il sabato propone l'impegno de La Fiorita contro il Pennarossa. Il club di Montegiardino vuole tornare alla vittoria dopo il pari dello scorso turno che ha portato i gialloblu a cinque punti dalla capolista. Nelle altre sfide, il Murata sarà impegnato con la Libertas. Nona contro decima, ma divise da nove punti con i bianconeri a puntare la posizione sette che evita gli spareggi. Per i granata importante non commettere passi falsi per non uscire dalla zona che vale la post-season.

Il Faetano di Ricchiuti contro la San Marino Academy, incrocio tra due squadre che non vincono rispettivamente da cinque e quattro giornate, partita che sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV. Turno sulla carta alla portata del Tre Penne con il Cailungo. Biancoazzurri reduci dalla vittoria con il Domagnano che cercano il quarto risultato utile di fila. Nella sfida di domenica, oltre a Cosmos – Virtus spicca Folgore – Fiorentino, con il club di Falciano terzo in classifica e avanti di un punto. A completare la giornata Juvenes/Dogana – San Giovanni e Domagnano – Tre Fiori. Due sfide importanti in chiave classifica nelle quali conquistare tre punti potrebbe modificare la classifica in modo sostanziale nella lotta per il posto play off.