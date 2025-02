CAMPIONATO SAMMARINESE Cosmos - Virtus. Bizzotto: "C'è stata voglia di vincere", Selva: "Ancora non siamo maturi" Le impressioni dei due allenatori dopo il recupero del 20° turno, vinto dai neroverdi

Il successo contro il Cosmos, al termine di una partita molto combattuta e ricca di goal, consente alla Virtus di arrivare con 5 punti di vantaggio allo scontro diretto con La Fiorita. Luigi Bizzotto, allenatore dei neroverdi, sa bene quanto sia importante questo risultato ed esalta l'atteggiamento dei propri giocatori: "C'è stata la voglia da parte dei ragazzi di portare a casa un risultato estremamente importante. Sapevamo, alla vigilia, che fosse una partita per noi quasi fondamentale perché ci avrebbe consentito di mantenere la distanza da La Fiorita".

Adesso arriva il big match con la squadra di Montegiardino, la partita che aspettano tutti. Ci sarà qualcosa di diverso da preparare?

"Non credo, nel senso che fino a ora i ragazzi hanno fatto delle cose secondo me straordinarie. Io spero solo che sia una bella partita: non ho dubbi perché conosco il loro allenatore, conosco la forza della squadra avversaria e conosco anche i miei giocatori. Mi auguro che sia una bella partita".

Lato Cosmos, Andy Selva si rammarica per i due goal concessi, subito dopo aver raggiunto l'1-1 e il 2-2, e dice che ai suoi sia mancata la capacità di gestire la partita: "Dopo aver raggiunto il pareggio non si può sempre prendere gol subito, quindi significa che non siamo maturi per stare in alta classifica. Lavoreremo per stare meglio più avanti".

Ora siete scesi in zona turno preliminare, ma la classifica, dal terzo all'ottavo posto, è cortissima. Qual è l'obiettivo realistico, per voi?

"Non possiamo parlare di obiettivi perché purtroppo il campo sta dicendo tutt'altro. Oggi non abbiamo giocatori importanti in squadra, quindi io lavorerò settimana dopo settimana per ritrovarli, perché oggi non ci sono".

