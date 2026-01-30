CAMPIONATO SAMMARINESE Cosmos – Virtus guida la 19° giornata Molto interessante anche Tre Penne – La Fiorita. La capolista Tre Fiori misurerà la qualità dei giovani della San Marino Academy.

Il calcio non segue logiche esatte ma è chiaro che guardando la composizione della 19° giornata il Tre Fiori si trova davanti alla propria strada un ostacolo abbordabile come la San Marino Academy, che fino a qui a racimolato 6 punti. Sulla carta la squadra di Girolomoni è chiamata a superare il falsopiano senza troppe difficoltà. Il Tre Fiori non può e non deve commettere l'errore di sottovalutare i ragazzi di Di Maio. Tre Fiori – San Marino Academy si gioca ad Acquaviva domenica primo febbraio ore 15. Il club di Fiorentino scenderà in campo conoscendo già il risultato di Cosmos – Virtus.

Anche qui ovviamente nero/verdi strafavoriti, ma la squadra di Andy Selva ha le caratteristiche e le qualità per dar fastidio ai campioni in carica. In caso di vittoria i “bizzottiani” passerebbero almeno una notte accanto al Tre Fiori. Sempre l'ultimo giorno di gennaio l'interessante sfida tra terza e quarta forza del campionato. Tre Penne – La Fiorita si gioca a Montecchio. Le altre sfide della 19esima: Folgore – Murata; Pennarossa – Faetano; Domagnano – Fiorentino; Juvenes/Dogana – Cailungo e San Giovanni – Libertas.

