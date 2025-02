CAMPIONATO SAMMARINESE Cosmos – Virtus rinviata per nebbia. Si giocherà lunedì ore 20.45 sempre a Montecchio La partita si recupera domani sera ore 20.45 sempre a Montecchio

Un'autentica beffa considerando che le due squadre Cosmos e Virtus hanno effettuato regolarmente il riscaldamento pre gara con lo Stadio di Montecchio avvolto da una strato alto ma che non sembrava destare preoccupazione per l'incontro. A pochi minuti alle 15 orario di inizio partita, la nebbia è scesa improvvisamente coprendo completamente il terreno di gioco. Il Direttore di Gara Emiliano Albani, i collaboratori Laura Cordani, Fabrizio Morisco e il quarto uomo Mattia Andruccioli, hanno rispettato alla lettera il protocollo facendo verifiche ogni 15 minuti. Alle 15.15 la situazione non è cambiata così come alle 15.30. Il regolamento dice che l'arbitro posizionato al vertice dell'area di rigore deve poter vedere bene la porta opposta, cosa che non si è mai verificata. La nebbia non si è mai alzata e come da regolamento alle 15.45 (un tempo di gioco) il Direttore di Gara Emiliano Albani insieme ai due capitani Manuel Battistini per la Virtus e Danilo Rinaldi per il Cosmos con il triplice fischio, ha ufficializzato il rinvio. La FSGC in maniera celere ha deciso ora e sede del recupero. Si giocherà domani sera ore 20.45 sempre a Montecchio





Matteo Guiducci DS Virtus :" Siamo arrivati al campo, abbiamo trovato una situazione che andava a banchi, poi invece proprio alle 15.00 si è stabilizzata, era impossibile giocare. Sarebbe giusto arrivare con le stesse partite in modo da avere uno scontro diretto con la classifica senza asterischi. E naturalmente anche con gli effettivi che possono giocare quella partita al netto delle squalifiche ? Quello è un problema secondario nel senso che poi l'importante è giocarla per essere con le stesse partite i punti veritieri. E' una partita, quella di domenica prossima con La Fiorita che naturalmente potrebbe in qualche modo essere decisiva per il campionato? Prima però noi pensiamo a questa, per noi quella che conta è questa con la Cosmos perché comunque è una squadra con dei valori importanti. Non per ultimo ci ha battuto nel giorno d'andata quindi vogliamo prima affrontare la Cosmos e i pensieri sono su di loro "





Fabrizio Castellazzi DS Cosmos :"Oggi purtroppo è andata così, durante il riscaldamento sembrava quasi fosse anche migliorata, poi purtroppo nel momento di entrare in campo è scesa tutta la nebbia. Non era mai capitato penso, almeno da quando ci sono io. Peccato perché comunque è sempre bello giocare, giocare partite così quindi mi spiace insomma. Abbiamo bisogno di giocare, di recuperare qualche punto che abbiamo perso. Ripeto oggi ho visto i ragazzi comunque che erano carichi e pronti quindi sia domani o martedì o mercoledì quando è noi siamo pronti per giocare. Di solito quando arriva un allenatore nuovo si attende un po' quella scossa che diciamo c'è stata in parte?. Sì c'è stata in parte, adesso l'obiettivo ovviamente è quello di cercare di recuperare punti per posizionarci il meglio possibile. Andy sta facendo un buon lavoro, dobbiamo recuperare soprattutto dal punto di vista mentale perché abbiamo avuto un periodo parecchio complicato. Però i ragazzi li vedo sereni e secondo me siamo pronti per fare un buon finale di stagione"









