CAMPIONATO Cosmos-Virtus significa tanto, occhio anche a Murata-Tre Fiori Domani torna il campionato sammarinese con la 12^ giornata: riflettori accesi sul big match Cosmos-Virtus, in diretta anche su San Marino RTV. Tre Penne e La Fiorita anticipano il sabato, domenica c'è Murata-Tre Fiori.

Ci sono ben 13 punti di distanza tra le due squadre, ma Cosmos e Virtus sono più vicine di quanto si possa pensare. Il 12° turno di Campionato Sammarinese può riservare delle insidie alla capolista, che fino a questo momento non ha sbagliato nulla. 11 partite, 11 vittorie: 33 punti, secondo miglior attacco con 26 gol fatti e miglior difesa con solo 4 subiti. Numeri da record per Acquaviva, a caccia della dodicesima vittoria in fila. Ma di fronte, come detto, c'è una formazione attardata in classifica che però – per nomi e qualità di gioco – potrebbe tranquillamente stare lassù, a giocarsi il titolo con le big: il Cosmos di Nicola Berardi è partito male con numerosi passi falsi, mezzi a dir la verità, ben 5 pareggi nelle prime 11. Nelle ultime c'è stato un cambio di tendenza: 4 reti alla Juvenes/Dogana, altri 4 alla San Marino Academy e 5 al Pennarossa. I gialloverdi hanno il capocannoniere del campionato, il “solito” Matteo Prandelli con 12 gol in 10 presenze e una media spaventosa – uno ogni 64' – e hanno ritrovato Filippo Berardi, che dopo il gol in Nazionale si è sbloccato anche in maglia Cosmos con la tripletta a Chiesanuova. Per tutto questo Cosmos-Virtus è da seguire, e da vivere in diretta su San Marino RTV sabato dalle 15.

Alla stessa ora anche Domagnano-Fiorentino e soprattutto Folgore-Tre Penne, con i campioni in carica che possono sbagliare poco o niente con la Virtus già a +6. Un punto più in su c'è La Fiorita, attesa dalla San Marino Academy nel posticipo delle 18.15. Con il pass per le semifinali di Coppa strappato agevolmente, Montegiardino si rituffa in campionato con la volontà di prendersi bottino pieno sperando in qualche buona notizia da Acquaviva e magari un “regalino natalizio” dal Cosmos. Completa il programma del sabato San Giovanni-Cailungo.

Tre le partite calendarizzate 24 ore più tardi: la più interessante, senza ombra di dubbio, è Murata-Tre Fiori. Si affrontano, rispettivamente, la quinta e la quarta forza del campionato. A Montecchio va dunque in scena il secondo big match di giornata, tra due squadre con numeri molto simili: stessi gol subiti – 9 - un gol in più per i bianconeri – 26 a 25 – ma un punto in più in classifica per i gialloblu, 25 contro 24. Grande attesa, quindi. Sempre alle 15 si gioca anche Libertas-Juvenes/Dogana, alle 18.15 si chiude con Faetano-Pennarossa.

