NAZIONALE Costantini: "Basta ostruzionismo tra Club e Nazionale" Il nuovo CT della Nazionale sammarinese detta le linee guida del nuovo percorso

Si dichiara molto felice del nuovo incarico Fabrizio Costantino. Il CT comincerà ufficialmente la sua avventura prima di Natale quando convocherà la Nazionale per uno stage di conoscenza. Costantini conferma che chiederà una collaborazione attiva ai club sammarinesi che presto incontrerà per far conoscere loro il suo progetto tecnico. Il CT fa ben capire che non ci può più essere ostruzionismo fra Nazionale e società e per poter puntare a migliorie tangibili tutti sono chiamati a collaborare. Costantini ribadisce inoltre che saranno diversi i ragazzi promossi dall'Under 21 e che lui stesso non sa ancora chi sarà il suo successore anche se sembra ormai certo che la candidatura più forte è quella di Matteo Cecchetti attuale secondo. Il neo CT sta lavorando sullo staff e le sue scelte sono tutte su collaboratori sammarinesi. Durata del contratto e stipendio non sono ancora stati stabiliti, lo saranno alla fine di questa settimana o al massimo inizio della prossima.

Nel video l'intervista a Fabrizio Costantini, Ct Nazionale San Marino

