L'intervista a Fabrizio Costantini

Doppio impegno lontano da casa per l'Under 21 che questa mattina è volata a Riga dove domani alle 14 locali, le 13 a San Marino, affronterà la Lettonia. Match che, in un girone non certo abbordabile, appare come il meno proibitivo tanto che il CT Costantini un po' ci pensa. L'Under tornerà poi in campo già martedì 12 a Kielce per sfidare la Polonia.



Dopo l'ultimo allenamento a San Marino ha parlato il C.T. Fabrizio Costantini. Nel video la sua intervista