NATIONS LEAGUE Costantini: "Ci saranno dei cambi nell'11, i buoni secondi tempi non sono un caso"

Al di là dei cambi obbligati in difesa, il CT Fabrizio Costantini annuncia che ci saranno delle novità tra i titolari, in vista della seconda di Nations League contro Malta. E sul fatto che siano sempre cresciuti alla distanza in queste prime tre partite, aggiunge che "il fatto che facciamo bene il secondo tempo non credo sia un caso. Sostengo dal nostro primo allenamento che abbiamo bisogno di imparare a gestire le partite nel secondo tempo, dove si solito soffrivamo, e lo stiamo facendo bene".

