NAZIONALE Costantini: "Contro l'Islanda cambieremo" Il ct di San Marino verso una rotazione dei giocatori a disposizione sottolinea come sarebbe bello portare a casa anche un risultato e non solo la prestazione.

Al San Marino Stadium la Nazionale del ct Fabrizio Costantini sfida in amichevole per la prima volta nella sua storia l'Islanda. Sarà il terzo impegno in una settimana per i Titani: "I ragazzi stanno bene sul piano fisico".

