NAZIONALE Costantini: “Domani in campo per fare bene, per noi non esistono amichevoli”

Costantini: “Domani in campo per fare bene, per noi non esistono amichevoli”.

Mancano poco più di ventiquattro ore alla prima delle due amichevoli internazionali consecutive tra Santa Lucia e San Marino. Entrambe visibili in diretta da Italia e San Marino sulle piattaforme multimediali di San Marino RTV, il primo appuntamento è fissato per le ore 23:00 di domani. I Titani hanno da poco sostenuto la prima sessione di allenamento, presso un centro federale.

Nel pomeriggio (a Santa Lucia il fuso orario segna -5 ore rispetto al centro Europa), i Biancazzurri saggeranno anche il terreno e l’impianto che ospiterà entrambe le partite con la Nazionale di casa. Qualche difficoltà logistica e le elevate temperature, decisamente lontane da quanto fa segnare la colonnina di mercurio a San Marino in questo periodo dell’anno, sono i primi e immediati riscontri dalla prima uscita di campo. Elementi che, assicura Costantini, dovranno fungere da ulteriore motivazione per i ventisei giocatori convocati per questa prima volta fuori dall’Europa: “Abbiamo affrontato qualche piccola disavventura prevedibile, ma che dovrà essere portata in campo domani sera, come motivazione extra rispetto a quelle che già abbiamo e non ci mancano. Amichevoli per noi non esistono, anzi devono essere la nostra cartina tornasole per gli impegni di qualificazione che ci attenderanno.

Sono convinto che faremo bene, nonostante le difficoltà che incontreremo. Siamo abbastanza pronti, nonostante qualche assenza di troppo: vedremo in campo qualche esordiente, se fanno parte di questo gruppo è perché hanno le qualità per starci” – conclude Costantini. Probabilmente in campo domani Alessandro Golinucci. Il centrocampista della Virtus non usa mezzi termini: “Siamo arrivati qua con un obiettivo ben preciso che è quello di portare a casa una vittoria. È un sogno che abbiamo coltivato per tanto tempo, andandoci spesso vicini. Ma sfiorare il successo non ci basta più. Stamattina abbiamo fatto il primo allenamento ed era veramente caldo: domani, giocando in prima serata, speriamo in condizioni migliori, ma ci adatteremo a qualsiasi condizione che ci si presenterà”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: