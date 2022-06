NATIONS LEAGUE Costantini: "È ora che raccogliamo i frutti di quello che produciamo" Il CT si dichiara estremamente soddisfatto della partita della sua Nazionale.

Il CT Fabrizio Costantini rivive il film della partita con l'Estonia. "Non ricordo - sostiene- che un portiere della Nazionale di San Marino sia rimasto inoperoso per tutto il secondo tempo. Dobbiamo concretizzare di più le palle gol che produciamo". Perché l'inserimento di D'Addario in un ruolo non suo, dopo l'infortunio di Battistini e non Cevoli? "Perchè - dichiara il CT- Cevoli quest'anno si è allenato poco e ad un certo punto sembrava aver cambiato strada. D'Addario poteva essere anche un titolare, ma forse ripensandoci, si poteva provare anche quella soluzione per contrastare le solite palle inattive".

Nel video l'intervista al CT Fabrizio Costantini

