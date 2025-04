Costantini: "Ho avuto molte richieste, ma ho scelto di tornare al Fiorentino come segno di riconoscenza"

Fabrizio Costantini, allenatore Fiorentino:

"Sono stati tre mesi, fortunatamente ho ricevuto tantissime offerte. Quando mi ha contattato Primo Moretti, per me è una persona particolare, il Fiorentino è stata la mia prima squadra. Diciamo che mi sono sempre detto "qualcosa gli devo", mi ha chiesto il favore di finire il campionato, poi vedremo. Però arrivo sicuramente con l'entusiasmo di far bene. Secondo me sono anche una discreta squadra, sono in un momento difficile ma proveremo a risalire.

Nel campionato sammarinese è difficile vedere un esonero di un tecnico a 3 giornate dal termine del campionato?

"Ma guarda, io non credo che sia un discorso tecnico. Io arrivo con l'entusiasmo, con la voglia di fare bene. La società la vedo sempre attiva, una società che fa questa scelta significa che vuol stare sempre allerta. Credo che voglia preparare qualcosa di buono anche per il prossimo anno. Adesso vediamo perché poi è tutto ancora da sistemare. Io parlo di finire la stagione e poi con la società vedremo".

Quindi il tuo contratto prevede la conclusione di questa stagione e poi un'opzione immagino per il prossimo anno.

"Sicuramente l'opzione c'è, poi dopo dipende da tantissime cose. Ma è una cosa reciproca anche per loro. Io ho sempre detto che un matrimonio si fanno in due. Adesso questo mese vediamo, speriamo che vada bene le cose e poi ci si sieda ancora meglio al tavolo".