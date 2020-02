UNDER 21 Costantini: "In Lituania per fare risultato" Il C.T. della Nazionale Under 21 di San Marino Fabrizio Costantini si sbilancia e prevede un risultato positivo in Lituania

"Loro - afferma Costantini- sono solo all'inizio di campionato, noi in piena stagione ed in più - continua - avrò a disposizione tutti gli effettivi e potrò convocare anche giocatori spesso utilizzati da Varrella in Nazionale Maggiore come Cevoli, Nanni e Mularoni. Sono proprio curioso - aggiunge - di vedere la mia squadra al completo. Chiaro che non sono un indovino, ma sono stra convinto che in Lituania faremo una grande partita per provare a centrare un risultato che ci manca da troppo tempo". Il futuro? "Sto bene con questi ragazzi e non avrei alcun problema - nel caso fossi confermato - ad affrontare il terzo biennio insieme a loro"

