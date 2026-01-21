CAMPIONATO SAMMARINESE Costantini: "Molto contento per la reazione", Ricchiuti: "Sono arrabbiato, non siamo stati umili" Soddisfatto il tecnico del Fiorentino, deluso quello del Pennarossa.

Soddisfatto Fabrizio Costantini per la reazione del suo Fiorentino, deluso Adrian Ricchiuti:

"Venivamo da una partita strana, - ha detto Fabrizio Costantini - ma colpa anche del periodo, perché comunque ci eravamo allenati poco e poi dopo l'hai pagata in campo, oggi si comincia a partire sotto i due gol. Ci volevano una reazione dei ragazzi e sono molto contento, sono sincero, sono molto contento"

Molto bene, soprattutto il secondo tempo.

"Sì, il secondo tempo siamo stati aggressivi, ma eravamo anche partiti bene, perché abbiamo fatto dieci minuti bene e poi la prima volta che abbiamo subito un mezzo tiro abbiamo hanno fatto il gol, dopo lì la testa va giù. Però ci siamo stati, ripeto, faccio fatica anche a fare nomi, ma credo che siamo stati tutti bravi. Soprattutto, se mi permetti di fare un nome, Simone Benedettini, perché poi ci ha salvato lui, perché eravamo in un momento complicato, ha fatto due interventi importanti e da lì c'è stata la riscorsa per il gol e dopo è andata come è andata".

Non nasconde la delusione Adrian Ricchiuti:

"Sono arrabbiato, arrabbiato. Però intanto io faccio sempre i complimenti a chi vince perché è giusto che sia così. Perché penso che dopo un primo tempo fatto così e il secondo tempo siamo entrati morti e questo una squadra come la nostra non se lo può permettere. Peccato, perché secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo, però quando tu pensi di essere bravo invece di essere umile sbagli, sbagli e giustamente siamo stati puniti e bravi loro e noi polli".

Un passo indietro rispetto alla partita con Domagnano?

"Secondo tempo sì, nel primo tempo credo che la squadra ha fatto un'ottima partita, meritavamo sicuramente di finire il primo tempo con più gol, però come dico sempre, se nel calcio non fai gol, bravi loro a fare gol e complimenti al Fiorentino perché nel secondo tempo hanno fatto un'ottima partita".

