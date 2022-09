Costantini: "Per noi non esistono amichevoli. Colombo? Ne parliamo dopo l'Estonia"

La seconda volta di San Marino contro una nazionale non europea è contro le Seychelles. Una partita sulla carta alla portata della squadra del ct Fabrizio Costantini. Tra i convocati non ci sono i “pro” Filippo Berardi e Nicola Nanni per motivi fisici, c'è però Filippo Fabbri. È arrivata la convocazione per i difensori del Victor San Marino Alessandro Tosi e quello del Valfoglia Simone Franciosi. Tra chi non ha ancora debuttato in nazionale ci sono anche l'attaccante Samuel Pancotti e il portiere Mattia Manzaroli. Reparto completato da Elia Benedettini e Aldo Simoncini.

Nel video l'intervista con il ct Fabrizio Costantini

L'elenco dei covocati:

Portieri:

Benedettini Elia Manzaroli Mattia Simoncini Aldo Junior

Difensori:

D'Addario Alessandro Fabbri Filippo Franciosi Simone Palazzi Mirko Rossi Dante Tosi Alessandro

Centrocampista:

Battistini Michael Ceccaroli Luca Grandoni Andrea Golinucci Alessandro Golinucci Enrico Lunadei Lorenzo Mularoni Marcello Zafferani Tommaso

Attaccanti:

Hirsch Adolfo Josè Tomassini David Tomassini Fabio Ramòn Pancotti Samuel Stefanelli Mattia Vitaioli Matteo