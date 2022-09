NAZIONALE Costantini: "Per noi non esistono amichevoli. Colombo? Ne parliamo dopo l'Estonia" Tra i 23 convocati del ct per la doppia sfida contro Seychelles ed Estonia, alcune novità. Nella lista non figura il portiere della Cavese, Edoardo Colombo.

La seconda volta di San Marino contro una nazionale non europea è contro le Seychelles. Una partita sulla carta alla portata della squadra del ct Fabrizio Costantini. Tra i convocati non ci sono i “pro” Filippo Berardi e Nicola Nanni per motivi fisici, c'è però Filippo Fabbri. È arrivata la convocazione per i difensori del Victor San Marino Alessandro Tosi e quello del Valfoglia Simone Franciosi. Tra chi non ha ancora debuttato in nazionale ci sono anche l'attaccante Samuel Pancotti e il portiere Mattia Manzaroli. Reparto completato da Elia Benedettini e Aldo Simoncini.

Nel video l'intervista con il ct Fabrizio Costantini

L'elenco dei covocati:

Portieri:

Benedettini Elia Manzaroli Mattia Simoncini Aldo Junior

Difensori:

D'Addario Alessandro Fabbri Filippo Franciosi Simone Palazzi Mirko Rossi Dante Tosi Alessandro

Centrocampista:

Battistini Michael Ceccaroli Luca Grandoni Andrea Golinucci Alessandro Golinucci Enrico Lunadei Lorenzo Mularoni Marcello Zafferani Tommaso

Attaccanti:

Hirsch Adolfo Josè Tomassini David Tomassini Fabio Ramòn Pancotti Samuel Stefanelli Mattia Vitaioli Matteo



